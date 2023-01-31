Фельдшер скорой помощи и пациентка отравились инсектицидом в Балаково

Фельдшер скорой помощи и ее пациентка госпитализированы с отравлением газами и парами от инсектицидной шашки в Балаково (Саратовская область). Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на министра здравоохранения региона Олега Костина.

Вызов поступил вечером 30 января из общежития на проспекте Героев. Местная жительница жаловалась на бронхиальную астму. Сотрудники скорой помощи почувствовали химический запах, поднимаясь пешком на седьмой этаж. В итоге отравление получили сама пациентка, а также 22-летняя женщина-фельдшер. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Установлено, что в здании общежития кто-то использовал инсектицидную шашку для борьбы с насекомыми. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Днем ранее сообщалось об отравлении пожилых женщины и мужчины угарным газом на частной базе в Татарстане. Потерпевшие погибли.