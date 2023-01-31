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СМИ сообщили о возможном снятии ограничений на полеты «Белавиа» в Россию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Белорусской компании «Белавиа» могут снять все ограничения на полеты в Россию. Об этом 31 января сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в Росавиации.

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Тем не менее дипломатического признания за этим не последует

Также собеседники в трех авиакомпаниях рассказали, что они получили телеграммы от агентства с просьбой предоставить позицию по этому вопросу. Кроме того, близкий к Минтрансу источник уточнил, что речь идет о снятии ограничений на число рейсов и доступных направлений.

При этом в издании отмечают, что полеты между российскими городами и между РФ и третьей страной не обсуждаются.

Снятие ограничений может увеличить перевозки из России в Грузию через Белоруссию. Кроме того, «Белавиа» летает еще в десять стран из Минска. В России авиакомпания совершает около 60 рейсов за неделю в шести городах.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Пакистан обсуждают возобновление прямых авиарейсов между странами.

До этого, 24 января, посол ЮАР в РФ Мзувукиле Макетука заявил, что обсуждение организации прямых рейсов из России в Кейптаун уже состоялось. Заниматься авиаперевозками может компания Nordwind. В перспективе вслед за пассажирским может быть открыто грузовое авиасообщение.

18 января Лавров выразил надежду на то, что прямые рейсы из России в Грузию будут восстановлены в ближайшем будущем. Он также отметил, что «способность Грузии противостоять открытому давлению Запада заслуживает уважения».

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