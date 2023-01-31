Заболеваемость ОРВИ выросла за неделю в Липецкой области

Больше 6,2 тыс. человек заболели острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) за минувшую неделю в Липецкой области. Показатель заболеваемости вырос с 50,3 до 56 случаев на 10 тыс. населения.

По данным Роспотребнадзора, свыше 3,9 тыс. заболевших — жители Липецка. В областном центре показатель заболеваемости составляет 79,5 случаев на 10 тыс. населения.

Всего выявлено 11 случаев гриппа А и четыре случая гриппа В. Об этом пишет LipetskMedia. Прививки от гриппа поставили 619 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что карантин по гриппу и ОРВИ введен в 2,7% образовательных учреждений Нижегородской области. Родителей просят не отправлять детей с признаками простуды в организованные коллективы.