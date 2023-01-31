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На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4,6

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Фото: ТАСС/ZUMA/Muhammad Fauzy
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Сейсмологи зафиксировали 31 января на Сахалине землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Магнитуда землетрясения — 4,6, глубина очага составила 4 км. Эпицентр располагался в 22 км западнее села Онор Смирныховского района», — заявила она ТАСС.

Толчок был зафиксирован в 16:25 (08:25 мск), его ощутили жители Онора. В соседних населенных пунктах могли ощущаться толчки магнитудой до 3.

Ранее, 27 января, на Камчатке зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,1. Оно произошло в Тихом океане в 174 км к востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг находился на глубине 17 км.

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