США пойдут на любые шаги, чтобы ослабить Россию, так как считают ее своим главным врагом. Об этом 31 января заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Ясно, что ключевым противником в вопросе глобального лидерства для Запада и в первую очередь для США остается Россия», — цитирует его «РИА Новости».

Пушилин уверен, что сейчас Вашингтон будет предпринимать любые шаги для ослабления РФ, в том числе за счет своих союзников в Европе, которые, в свою очередь, «продолжают подтверждать свою несамостоятельность».

Вместе с этим он выразил уверенность в том, что спецоперация на Украине завершится победой России.

26 января зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что США и НАТО подошли к опасной черте на пути к полномасштабному военному конфликту в Европе. Он отметил, что предпринимаются действия по эскалации военного противостояния на Украине, а также для провоцирования киевского режима на военные действия против населения России. Буякевич считает, что эти шаги приведут к дальнейшим жертвам среди гражданского населения и разрушениям во многих населенных пунктах.

В тот же день глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сказал, что, начиная поставки тяжелого вооружения Украине, Запад переходит на новый уровень эскалации.

До этого, 30 декабря 2022 года, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик сообщил «Известиям», что США и их союзники привели мир на грань Третьей мировой войны.

Депутат отметил, что Вашингтон поступает аморально, создавая «реальные угрозы мирового уровня для достижения своих геополитических целей». Однако Запад живет другими ценностями и следует извращенной идеологии, подчеркнул Белик.

Россия с 24 февраля 2022-го года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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