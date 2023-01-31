Адвокат футболиста Алвеса потребовал освободить игрока из-под стражи

Защита экс-футболиста испанской «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса, находящегося в заключении по делу об изнасиловании, потребовала освободить игрока из-под стражи. Об этом 30 января сообщает газета La Vanguardia.

Адвокат Кристобаль Мартелл представил 24-страничный документ, в котором акцент сделан на том, что Алвес не сбежит, а будет находиться в Испании до судебного заседания.

Защитник экс-футболиста ссылается на личные и деловые корни футболиста в Барселоне.

Кроме того, адвокат готов предложить суду надеть на Алвес электронный браслет, изъять у него паспорт и внести залог.

В начале января женщина подала заявление в полицию на Алвеса, ее имя не разглашается. Она рассказала, что футболист не только совершил над ней насильственные действия сексуального характера, но и ударил. После этого пострадавшая обратилась в больницу, где ей провели экспертизу. Ее результаты не раскрываются.

При этом заявительница отказалась от своего права на компенсацию. Вместо этого она хочет, чтобы «восторжествовала справедливость» и чтобы футболист «поплатился за свой поступок тюрьмой». Сначала Алвес отрицал свою вину, но после подтвердил интимную близость с девушкой.

Алвесу грозит до 12 лет лишения свободы по делу о сексуальном насилии.

Алвесу 39 лет, до скандала он выступал за мексиканский клуб «Пумас», однако после обвинений в изнасиловании был оттуда уволен. Алвес является самым титулованным футболистом в истории — на его счету более 40 наград. Он трижды становился победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, дважды — Кубка УЕФА.