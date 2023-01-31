В Узбекистане участники протестных акций в Нукусе получили до 16 лет тюрьмы

В Узбекистане вынесли приговор 18 участникам прошедших минувшим летом массовых беспорядков в Нукусе. Бухарский областной суд приговорил их к лишению свободы от трех до 16 лет. Об этом сообщил 31 января представитель суда.

«Суд приговорил 18 обвиняемых к срокам заключения от трех до 16 лет лишения свободы, четверо обвиняемых приговорены к ограничению свободы до пяти лет», — передает сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что главный подозреваемый в организации этих массовых беспорядков Даулетмурат Тажимуратов получил 16 лет тюрьмы.

В декабре прошлого года Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что обвинение в участии и организации массовых беспорядков в Нукусе предъявлено 171 человеку, а в отношении 22 обвиняемых уголовное дело уже рассматривалось в суде.

Незаконные демонстрации в Нукусе, столице республики Каракалпакстан, прошли в начале июля. Участники протестных акций выступали против проведения референдума по поправкам в конституцию. Они не одобрили планы властей о внесении изменения относительно республики. Так, из документа предлагалось изъять статьи о суверенном статусе Каракалпакстана и его праве на выход из состава Узбекистана.

Также сообщалось, что организаторы беспорядков пытались захватить органы власти региона, однако их попытка была пресечена правоохранителями. Они были задержаны.

На фоне митингов на территории республики действовало чрезвычайное положение. После этого палата парламента Узбекистана проголосовала за исключение из проекта изменений в конституцию статей, в которых упоминается статус республики.

В ходе беспорядков погиб 21 человек. Также ранения и травмы различной тяжести получили 274 человека.