Мужчина попал в реанимацию после драки с бойцом в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге вечером 30 января 23-летний боец избил 41-летнего мужчину.
По данным «Известий», драка произошла на улице Садовой в поселке Металлострой Колпинского района.
По предварительной информации, между бойцом и потерпевшим возникла ссора. После этого спортсмен избил мужчину.
Пострадавшего госпитализировали, а после поместили в реанимацию. У него черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.
Нападавшего задержали и составили протокол о мелком хулиганстве. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В августе 2022 года массовая драка с поножовщиной на парковке около жилого дома на Синявинской улице произошла на севере Москвы. В результате потасовки двое пострадали.