Реклама
Прямой эфир
Мир
Пушилин заявил о готовности США пойти на любые шаги для ослабления РФ
Мир
В Китае предупредили США о высокой цене в случае противостояния с Пекином
Общество
ФСБ за два месяца выявила около 100 подпольных оружейников в России
Мир
Порошенко заявил об укреплении ВСУ благодаря Минским соглашениям
Армия
Российские силы отразили атаки диверсантов ВСУ на краснолиманском направлении
Мир
В Австралии потеряли капсулу с радиоактивным цезием
Мир
Пушилин заявил о прямой конфронтации НАТО с Россией
Спорт
МОК отверг критику Украины относительно допуска спортсменов из РФ к Олимпиаде-2024
Мир
Пушилин сообщил о закреплении ВСУ на промышленных объектах
Общество
Автомобильное движение на Крымском мосту возобновили после ремонта
Общество
Новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы построили на 60%
Мир
В Узбекистане участники протестных акций в Нукусе получили до 16 лет тюрьмы

Мужчина попал в реанимацию после драки с бойцом в Санкт-Петербурге

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге вечером 30 января 23-летний боец избил 41-летнего мужчину.

И в бровь, и в глаз: россиянам хотят дать право на любую самооборону
Почему депутаты предлагают разрешить все возможные способы защиты здоровья и имущества

По данным «Известий», драка произошла на улице Садовой в поселке Металлострой Колпинского района.

По предварительной информации, между бойцом и потерпевшим возникла ссора. После этого спортсмен избил мужчину.

Пострадавшего госпитализировали, а после поместили в реанимацию. У него черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.

Нападавшего задержали и составили протокол о мелком хулиганстве. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В августе 2022 года массовая драка с поножовщиной на парковке около жилого дома на Синявинской улице произошла на севере Москвы. В результате потасовки двое пострадали.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023