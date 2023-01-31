Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские силы отразили атаки диверсантов ВСУ на краснолиманском направлении
Мир
В Австралии потеряли капсулу с радиоактивным цезием
Мир
Пушилин заявил о прямой конфронтации НАТО с Россией
Спорт
МОК отверг критику Украины относительно допуска спортсменов из РФ к Олимпиаде-2024
Мир
Пушилин сообщил о закреплении ВСУ на промышленных объектах
Общество
Автомобильное движение на Крымском мосту возобновили после ремонта
Мир
В Белоруссии стартовала тренировка военного руководства Союзного государства
Мир
Число жертв взрыва в мечети в Пакистане возросло до 90
Общество
Новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы построили на 60%
Происшествия
Украинские боевики подорвались на собственной мине в районе Кременной
Мир
Движение судов в Босфоре приостановлено из-за тумана
Мир
СБ ООН призвал привлечь к ответу виновных в теракте в Пешаваре

Новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы построили на 60%

0
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/М. Мишин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый участок Люблинско-Дмитровской линии метрополитена готов на 60%. Об этом 31 января сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Закольцевали: до полного открытия БКЛ осталось меньше двух месяцев
Всего в 2023 году будет открыто девять станций Большой кольцевой линии метро Москвы

«В состав участка входят три станции: «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех». На платформе станции «Яхромская» начинаются архитектурно-отделочные работы. В двух вестибюлях продолжаются монолитные работы, началось сооружение первого подземного пешеходного перехода к ним», — приводит его слова сайт столичного мэра.

«Яхромская» находится у Дмитровского шоссе между улицей 800-летия Москвы и Яхромским проездом. У станции будут два подземных вестибюля и выходы на обе стороны Дмитровского шоссе.

Станция «Лианозово» расположена у пересечения Дмитровского шоссе и путей Савеловского направления Московской железной дороги. С нее будет осуществляться пересадка на станцию «Лианозово» МЦД-1.

«Физтех» будет расположен в районе Северном, рядом с бульваром Академика Ландау. Это будет конечная станция на линии, тупики будут использоваться для оборота и отстоя подвижного состава.

Новый участок Люблинско-Дмитровской линии улучшит транспортное обслуживание районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский, Лианозово и Северный. Открытие трех станций метро запланировано на 2023 год.

Ранее, 19 января, на станции «Яхромская» началась подготовка к монтажу декоративных панелей на путевых стенах и к облицовке пола. Одну из стен украсит панно из 22 трехслойных алюминиевых панелей размером 1,5 x 5 м. Они будут посвящены жизни Москвы прошлых лет.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023