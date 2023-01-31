Новый участок Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы построили на 60%

Новый участок Люблинско-Дмитровской линии метрополитена готов на 60%. Об этом 31 января сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В состав участка входят три станции: «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех». На платформе станции «Яхромская» начинаются архитектурно-отделочные работы. В двух вестибюлях продолжаются монолитные работы, началось сооружение первого подземного пешеходного перехода к ним», — приводит его слова сайт столичного мэра.

«Яхромская» находится у Дмитровского шоссе между улицей 800-летия Москвы и Яхромским проездом. У станции будут два подземных вестибюля и выходы на обе стороны Дмитровского шоссе.

Станция «Лианозово» расположена у пересечения Дмитровского шоссе и путей Савеловского направления Московской железной дороги. С нее будет осуществляться пересадка на станцию «Лианозово» МЦД-1.

«Физтех» будет расположен в районе Северном, рядом с бульваром Академика Ландау. Это будет конечная станция на линии, тупики будут использоваться для оборота и отстоя подвижного состава.

Новый участок Люблинско-Дмитровской линии улучшит транспортное обслуживание районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский, Лианозово и Северный. Открытие трех станций метро запланировано на 2023 год.

Ранее, 19 января, на станции «Яхромская» началась подготовка к монтажу декоративных панелей на путевых стенах и к облицовке пола. Одну из стен украсит панно из 22 трехслойных алюминиевых панелей размером 1,5 x 5 м. Они будут посвящены жизни Москвы прошлых лет.