НАТО уже вступила в прямую конфронтацию с Россией. Еще до начала спецоперации по защите Донбасса страны альянса наращивали военное присутствие вблизи российских границ, указал 31 января врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин

«НАТО участвовали в конфликте с самого начала и с каждым днем они всё более открыто демонстрируют свое присутствие», — цитирует его «РИА Новости»

Так Пушилин прокомментировал слова председателя военного комитета НАТО Роба Бауэра, который заявил, что альянс готов к прямой конфронтации с Россией.

Врио главы ДНР напомнил о поставках оружия и подготовке украинских сил западными кураторами, что, по его мнению, напрямую доказывает участие НАТО в конфликте.

Более того, размещение новых боевых групп на юго-востоке Европы и в Прибалтике также указывают на ключевую роль альянса в конфликте, добавил Пушилин.

29 января китайская газета Global Times написала, что Украина ведет работу над прямым военным столкновением России и НАТО.

Отмечалось, что заявление Бауэра о готовности к конфронтации с Россией является четким сигналом Запада о том, что альянс не будет вмешиваться напрямую, пока Москва продолжает спецоперацию по защите Донбасса.

Также в этот день канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что главной целью правительства Германии является недопущение втягивания НАТО в прямое противостояние с Россией в конфликте на Украине. Канцлер отметил, что на данный момент прямого участия какой-либо страны НАТО в конфликте нет, и он не допустит эскалации.

25 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не был и не будет стороной конфликта на Украине. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова Столтенберга — это ложь и преступное лицемерие.

При этом 18 января глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что США объединяют европейские страны для борьбы против России и создают коалицию. Он сравнил такую стратегию с действиями французского императора Наполеона Бонапарта и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022-го, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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