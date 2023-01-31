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Карта спецоперации на Украине 31 января

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Фото: РИА Новости
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 31 января можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации, ракетных войск и артиллерии освободили населенный пункт Благодатное в ДНР.

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Также, по его словам, на купянском направлении уничтожено до 45 военных ВСУ. Подразделения группировки войск «Восток» ВС РФ нанесли огневое поражение подразделениям 72-й мехбригады ВСУ в районе Угледара. На краснолиманском направлении уничтожено более 60 украинских военных. На южно-донецком направлении поражены свыше 40 человек, танк, две ББМ и два пикапа.

Кроме того, в районах Угледара и Катериновки в ДНР уничтожено два склада с артиллерийскими боеприпасами ВСУ. На херсонском направлении ВС РФ уничтожили две «Гвоздики» и два склада с боеприпасами ВСУ. Также было сбито пять беспилотников ВСУ, а также перехвачено два снаряда РСЗО HIMARS.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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