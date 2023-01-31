В МИЦ «Известия» обсуждают стандарты all inclusive в российских отелях. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» во вторник, 31 января, проходит круглый стол на тему: «Отдых по ГОСТу: как будет работать all inclusive на отечественных курортах?».
Как будет проходить внедрение ГОСТа в российских отелях? Вырастут ли цены на отдых? Как введение стандарта отразится на российской туриндустрии?
Участники:
- Ирина Киреева, начальник управления стандартизации Росстандарта;
- Лилия Биткулова, разработчик ГОСТа;
- Ольга Смолкина, соразработчик ГОСТа;
- Илья Уманский, президент Российского союза туриндустрии;
- Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России;
- Олег Павлов, председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива».