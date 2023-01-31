В МИЦ «Известия» обсуждают стандарты all inclusive в российских отелях. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» во вторник, 31 января, проходит круглый стол на тему: «Отдых по ГОСТу: как будет работать all inclusive на отечественных курортах?».

Как будет проходить внедрение ГОСТа в российских отелях? Вырастут ли цены на отдых? Как введение стандарта отразится на российской туриндустрии?

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