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Сюжет:

Российские силы отразили атаки диверсантов ВСУ на краснолиманском направлении

Марочко: российские войска отбили атаки украинских ДРГ на краснолиманском направлении
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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Российские военнослужащие отбили атаки двух диверсионных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом во вторник, 31 января, сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

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«На краснолиманском направлении при огневой поддержке 95-й десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины противник двумя диверсионно-разведывательными группами численностью порядка 10 человек каждая попытался выбить наши подразделения со своих бывших позиций», ― цитирует Марочко «РИА Новости».

Он обратил внимание на то, что противника вовремя засекли, после чего по нему открыли огонь. Украинские боевики понесли потери и в результате отступили.

Ранее, 28 января, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России за сутки уничтожили более 50 украинских боевиков на краснолиманском направлении.

Российская армия атаковала бригады ВСУ при помощи авиации. Помимо потерь личного состава, враг лишился еще двух боевых бронированных машин и одной американской артиллерийской системы М777.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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