VADAR потребовала от ООН, ПАСЕ и ОБСЕ признать дискриминацию русских в Германии

Ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии (VADAR) потребовала от международных организаций признать существующую в ФРГ дискриминацию русских. Об этом организация заявила 31 января по итогам прошедшей в Берлине конференции.

«Безопасность и гражданские права наших сограждан являются целью деятельности VADAR, а дискриминации по культурному признаку и убеждениям нет места в нашем демократическом обществе. О таких фактах должно стать известно не только широкой общественности, но и в ООН, ПАСЕ и ОБСЕ», — говорится в итоговом заявлении VADAR, которое есть в распоряжении «Известий».

В ассоциации указали на имевшие место случаи унижения, распространения ложных фактов, увольнений с работы, злоупотребления властью, угроз насилием, социальной изоляции и постоянной необоснованной критики физических лиц.

«Преследование через запугивание, которому перманентно подвергаются русские сограждане, — это психологическое насилие, которое определяется повторяющимся и регулярным, преимущественно эмоциональным издевательством, пытками и причинением вреда как отдельному человеку, так и группе лиц со стороны любого типа групп или отдельного человека», — указали в VADAR.

В конференции приняли участие более 50 активистов, среди которых пять депутатов бундестага и 14 представителей палаты депутатов Берлина. Участники обсудили вопросы взаимоотношения с Россией и русскоговорящими, а также проблемы европейской безопасности.

Ранее, 15 сентября, VADAR направила открытое обращение в МВД ФРГ с призывом создать специальное подразделение для предотвращения преступлений на почве русобофии в интернете. В ассоциации отметили, что с 24 февраля 2022 года русскоязычные жители Германии подвергаются открытой и массовой травле в интернете.

Так, в мае в Берлине на место, где жили сотрудники российских СМИ, было совершено нападение. В результате инцидента было разбито окно. Позднее на территории дома нашли канистру, которая была обмотана скотчем и проводами.

В апреле глава МВД ФРГ Нэнси Фезер сообщила, что противоправные деяния в отношении россиян варьируются от оскорблений до повреждения имущества и угроз применения насилия.

В марте в социальных сетях стартовал флешмоб в поддержку россиян с хештегом #stophaterussians #stophatingrussians (англ. «перестаньте ненавидеть россиян»). Пользователи записывают видеоролики, в которых призывают окружающих задуматься о происходящем. По их мнению, никто не заслуживает травли.