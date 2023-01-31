СБ ООН призвал привлечь к ответу виновных в теракте в Пешаваре

В Совете Безопасности (СБ) ООН 30 января призвали привлечь к ответу виновных в теракте в мечети города Пешавар (Пакистан), где погибли по меньшей мере 72 человека.

В заявлении СБ ООН также решительно осуждается совершенный теракт.

Также члены Совбеза подчеркнули необходимость привлечь к ответственности виновных, организаторов и спонсоров этого теракта. Они призвали все страны сотрудничать с правительством Пакистана по этому вопросу.

Взрыв в мечети прогремел около 13:40 (11:40 мск) 30 января. По словам очевидцев, он раздался во время молитвы, на которой присутствовало около 120 человек. Часть здания была разрушена взрывной волной. На месте взрыва проводится спасательная операция, так как под завалами находятся люди.

По последним данным, в результате взрыва погибли 72 человека, еще 150 получили ранения.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в стране исламистская группировка «Техрик-и-Талибан Пакистан».