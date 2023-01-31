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Автомобильное движение на Крымском мосту возобновили после ремонта

Минтранс: автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после ремонта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Утром во вторник, 31 января, возобновлено автомобильное движение по Крымскому мосту. Ранее его приостанавливали из-за проведения ремонта, говорится в Telegram-канале Министерства транспорта.

Правая в приоритете: Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту
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Движение машин и автобусов запустили в 06:30 мск.

О планирующемся перекрытии сообщалось 29 января. Отмечалось, что движение возобновят к 12:00, однако работы удалось завершить досрочно.

26 января вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о завершении установки третьего пролета по левой стороне автомобильной части на Крымском мосту.

Надвижка последнего пролета была запланирована как раз на 31 января. Подчеркивалось, что после этого понадобится несколько дней, чтобы опустить пролет в проектное положение, отмечал вице-премьер.

Ранее, в январе, строители завершили установку первого и второго пролетов. Закончить работы по восстановлению автомобильной части моста планируется в марте текущего года.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. В результате теракта взорвались семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

5 декабря движение по правой части моста, где восстановили два пострадавших в результате взрыва пролета, уже было открыто. Объект посетил президент России Владимир Путин. Он лично сел за руль и проехал по восстановленной полосе.

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