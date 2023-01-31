Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут долго противостоять российским войскам несмотря на обещания стран НАТО предоставить тяжелое вооружение. Об этом в понедельник, 30 января, написал обозреватель Брэндон Вейхерт в статье для Asia Times.

«Логистика, география и арифметика по-прежнему имеют значение в военных действиях. К сожалению для Киева, эти факторы сейчас работают против него. <...> Украина будет раздавлена в течение следующих шести месяцев натиском полностью подготовленной России», — отметил он.

При этом НАТО, предпринимая попытки предотвратить разгром ВСУ, решает передать Киеву танки.

Вейхерт считает, что новые поставки не помогут украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, а только приведут к большим потерям. По его словам, это связано с временными рамками, хрупкостью цепочек поставок, а также с напряженными и истощенными оборонительными линиями ВСУ.

Журналист высказал мнение, что при сложившейся ситуации нельзя не задаться вопросом, «не являются ли эти действия альянса ошибочными, опасными и даже бесполезными».

Помимо этого, Вейхерт обратил внимание на то, что США просят украинцев укомплектовать танки, которые они практически не умеют использовать и обслуживать в момент борьбы с более крупными российскими силами.

По мнению журналиста, НАТО истощит собственные запасы оружия и казну и поставит мир на грань очередного глобального конфликта.

В этот же день в Bloomberg назвали безрассудным стремление Запада подавить РФ за счет Украины. В этой связи были упомянуты геополитические маневры подобного толка в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке, обернувшиеся громким фиаско.

Накануне издание Global Times заявило, что Украина ведет работу над прямым военным столкновением России и НАТО. Отмечается, что Киев всегда будет прилагать усилия, чтобы заставить своих союзников по НАТО напрямую воевать с российскими войсками на украинской территории, поскольку это, вероятно, единственный способ для Киева переломить ситуацию.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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