Спасатели объявили лавинную опасность на Камчатке

Камчатский региональный противолавинный центр предупредил жителей региона об опасности схода лавин со склонов вулканов и сопок. Соответствующее сообщение было опубликовано во вторник, 31 января.

«В период с 31 января по 3 февраля включительно на горных территориях Соболевского, Быстринского, Мильковского, Усть-Камчатского муниципальных районов, а также Ключевской группы вулканов — лавиноопасно», — отметили в спасательных службах.

В связи с угрозой местным жителям настоятельно посоветовали не выходить в горы в плохую погоду, узнавать места вероятного схода лавин в случае выхода в горы. Помимо этого, в спасательных службах порекомендовали брать с собой лавинные датчики или биперы.

В случае же попадания под лавину гражданам посоветовали выполнить следующие действия: сгруппироваться и закрыть лицо руками, чтобы избежать снежной пыли, выполнять плавательные движения, чтобы удержаться на поверхности снежной массы. Когда лавина остановится, рекомендуется попробовать расправиться и освободить место перед лицом, чтобы создать воздушную полость вокруг головы.

«Далее необходимо сделать быструю попытку самостоятельно выбраться из снежного плена, пока снег не затвердел. Постарайтесь определить, где верх-низ и быстро выбирайтесь, перемещая снег под ноги и утаптывая его; экономьте силы, переборите желание уснуть», ― предупредили экстренные службы Камчатки.

Ранее, 17 января, в экстренных службах МЧС России предупредили об опасности схода снежных лавин на горнолыжных курортах Сочи. Сход снежных масс возможен на высотах выше 1,5 тыс. м. В тот же день о возможных лавинах предупредили в лавинном очаге «Козья тропа» в Хибинах в Мурманской области.