Кабмин РФ разъяснил реализацию указа об ответе на введение лимита цен на российскую нефть

Правительство РФ сформулировало порядок реализации ответных мер в связи с ограничением цен на российскую нефть. Соответствующий документ за подписью премьер-министра страны Михаила Мишустина был опубликован в понедельник, 30 января.

Так, в соответствии с постановлением, Минэнерго совместно с Минфином необходимо до 1 марта текущего года утвердить порядок контроля цен на экспортную нефть. В свою очередь, компании-поставщики должны уведомлять энергетическое ведомство о заключенных контрактах и ценах, а также предоставлять данные о мониторинге неприменения механизма фиксации цен до конечного покупателя.

Ранее в этот день Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал прогноз, согласно которому объемы экспорта российской сырой нефти не пострадают из-за предела цен на топливо, тогда как значительной части Евросоюза (ЕС), напротив, грозит рецессия.

26 января стало известно о том, что ЕС рассматривает возможность ограничить цены на дизельное топливо и мазут из РФ. Предполагается, что потолок может быть установлен на уровне $100 за баррель для дизеля и $45 —.для мазута. При этом некоторые страны выступили за более серьезные лимиты.

23 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщала, что правительство поручит российским нефтекомпаниям следить, чтобы в случае дальнейшей перепродажи энергоносителей к ним не применялся потолок цен.

Президент России Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах, согласно которому запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физлицам при условии, что в их контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

С 5 декабря действует эмбарго на поставляемую морем российскую нефть. Страны ЕС установили регулируемый потолок стоимости энергоносителей на уровне $60 за баррель. Ожидается, что с 5 февраля вступят в силу европейские рестрикции в отношении нефтепродуктов из РФ, импортируемых по морю.