Nour News: Иран может поменять позицию по конфликту на Украине после заявлений об атаке

Иран может изменить свою позицию относительно украинского конфликта из-за заявления советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о возможной причастности Киева к атаке дронов на военный объект в иранском Исфахане. Об этом 30 января сообщил портал Nour News со ссылкой на неназванного иранского чиновника.

«Если враждебные заявления... Подоляка против Ирана не будут изменены властями этой страны, это может привести к разным реакциям со стороны Ирана», — сказал чиновник.

Помимо этого, как отметил источник, акцент Украины на «угрозе национальной безопасности Ирана» может стать основанием для изменения позиции Тегерана касательно украинского конфликта и «принятия нового подхода, соответствующего поведению киевского правительства».

Он также указал на постоянные призывы со стороны Тегерана о необходимости завершения украинского конфликта и важности диалога.

Кроме того, иранский чиновник добавил, что несмотря на то что Киев неоднократно обвинял Тегеран в поставке вооружений России во время конфликта на Украине, там всё еще не предоставили никаких доказательств.

Ранее в этот день стало известно, что временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана. Поводом стали слова Михаила Подоляка на тему атаки на военные объекты Ирана.

Мощный взрыв прогремел на военном заводе в Исфахане в ночь на 29 января. Позднее посольство РФ в Иране уточнило, что объект атаковали беспилотники. Также телеканал Al Arabiya заявил, что удар по заводу нанесли США и «еще одна страна». Иранское агентство IRNA обвинило Израиль в медиаатаке на фоне происшествий в Иране.

В свою очередь официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер 29 января заявил, что вооруженные силы США не участвовали в ударах по Ирану, а МИД Израиля отказался комментировать данный инцидент.

Позднее, 30 января, Подоляк написал в Twitter, что Украина «предупреждала» Иран. Тогда же американский журналист Макс Блюменталь отметил, что реакция украинских властей на удары по Ирану укрепляет роль Украины в качестве сторонницы развязывания третьей мировой войны.

МИД РФ осудил, в свою очередь, атаку беспилотников на военный завод в Иране. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что подобные деструктивные действия могут привести к непредсказуемым последствиям для мира.