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Nour News: Иран может поменять позицию по конфликту на Украине после заявлений об атаке

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Иран может изменить свою позицию относительно украинского конфликта из-за заявления советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о возможной причастности Киева к атаке дронов на военный объект в иранском Исфахане. Об этом 30 января сообщил портал Nour News со ссылкой на неназванного иранского чиновника.

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«Если враждебные заявления... Подоляка против Ирана не будут изменены властями этой страны, это может привести к разным реакциям со стороны Ирана», — сказал чиновник.

Помимо этого, как отметил источник, акцент Украины на «угрозе национальной безопасности Ирана» может стать основанием для изменения позиции Тегерана касательно украинского конфликта и «принятия нового подхода, соответствующего поведению киевского правительства».

Он также указал на постоянные призывы со стороны Тегерана о необходимости завершения украинского конфликта и важности диалога.

Кроме того, иранский чиновник добавил, что несмотря на то что Киев неоднократно обвинял Тегеран в поставке вооружений России во время конфликта на Украине, там всё еще не предоставили никаких доказательств.

Ранее в этот день стало известно, что временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в МИД Ирана. Поводом стали слова Михаила Подоляка на тему атаки на военные объекты Ирана.

Мощный взрыв прогремел на военном заводе в Исфахане в ночь на 29 января. Позднее посольство РФ в Иране уточнило, что объект атаковали беспилотники. Также телеканал Al Arabiya заявил, что удар по заводу нанесли США и «еще одна страна». Иранское агентство IRNA обвинило Израиль в медиаатаке на фоне происшествий в Иране.

В свою очередь официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер 29 января заявил, что вооруженные силы США не участвовали в ударах по Ирану, а МИД Израиля отказался комментировать данный инцидент.

Позднее, 30 января, Подоляк написал в Twitter, что Украина «предупреждала» Иран. Тогда же американский журналист Макс Блюменталь отметил, что реакция украинских властей на удары по Ирану укрепляет роль Украины в качестве сторонницы развязывания третьей мировой войны.

МИД РФ осудил, в свою очередь, атаку беспилотников на военный завод в Иране. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что подобные деструктивные действия могут привести к непредсказуемым последствиям для мира.

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