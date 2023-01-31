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Бразилия и ФРГ заявили о поддержке зерновой сделки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Бразилия и Германия поддерживают реализацию черноморской зерновой инициативы. Соответствующая информация следует из совместного заявления по итогам переговоров президента южноамериканской республики Луиса Инасиу Лулы да Силвы и канцлера ФРГ Олафа Шольца, которые прошли в понедельник, 30 января.

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«(Лидеры. — Ред.) единодушно поддерживают полноценную реализацию черноморской зерновой инициативы. Подчеркивают необходимость заключения справедливого и продолжительного мира», — говорится в заявлении на сайте МИД Бразилии.

Отмечается, что Шольц и Лула да Силва также выразили беспокойство относительно последствий украинского конфликта в области продовольственной и энергетической безопасности, в особенности для самых бедных регионов.

Накануне газета Financial Times написала, что цены на удобрения и сельскохозяйственные культуры резко упали после прошлогодних максимумов, но специалисты по сельскому хозяйству и аналитики предупреждают, что мировые запасы продовольствия по-прежнему находятся под угрозой.

21 января в МИД РФ отвергли обвинения Организации Объединенных Наций (ООН) о якобы затягивании инспекций судов по зерновой сделке.

До этого, 19 января, депутат Госдумы Евгений Нифантьев заявил, что Россия не должна заниматься повышением эффективности зерновой сделки, она и так сделала достаточно для проекта. Он подчеркнул, что Россия сделала максимальное число шагов навстречу ООН, странам Запада и ряду беднейших стран, нуждающихся в зерне.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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