Служащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) следует перейти на сторону России. Такое мнение в понедельник, 30 января, высказал ветеран США, писатель Ноктис Дрейвен.

«Если вы сражаетесь против России — вы умираете, если отказываетесь участвовать в развязанной НАТО и Америкой прокси войне, которая, как вы знаете, проиграна — ваше собственное правительство сажает вас в тюрьму», — заявил он в публикации в Twitter.

В настоящее время на Украине стартовала новая волна мобилизации. Самые масштабные призывные мероприятия развернуты в Закарпатье в связи с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром.

Ранее в понедельник депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что на Украине начали выносить приговоры за уклонение от мобилизации. Нарушителям грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.

До этого, 18 января, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на подконтрольной Киеву части Запорожской области идут массовые облавы и насильственная мобилизация.

Кроме того, 9 января в Сети появились кадры, на которых украинцам призывного возраста вручают повестки в людных местах.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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