Жителя Иркутска арестовали за двойное убийство знакомого и его матери

В Иркутске мужчина зарезал своего знакомого и его пожилую мать. Об этом в понедельник, 30 января, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Инцидент произошел 7 января. Отмечается, что погибший обещал злоумышленнику помочь с возвратом карточного долга. Позже, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчины вступили в конфликт, в ходе которого один нанес другому несколько ножевых ранений. Таким же образом была убита мать потерпевшего, которая стала невольной свидетельницей случившегося.

На следующий день преступник решил избавиться от улик. Он расчленил тела, упаковал их в мусорные пакеты и за два дня вывез на такси на место своей работы в одном из садоводств Иркутского района. После этого мужчина переместил трупы в арендованный гараж.

Впоследствии правоохранители сумели выйти на след подозреваемого. Им оказался 24-летний уроженец Республики Бурятия, ранее судимый за ограбление и кражу. Задержанный сознался в содеянном и указал местонахождение тел. Ему предъявили обвинения по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц») и в судебном порядке приговорили к заключению под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Накануне стало известно об убийстве 43-летней женщины и ее сына на Флотской улице Москвы.

Следствие установило, что нападавший приехал в дом, где проживали его бывшая супруга и их общий сын. Сын отказался пускать отца внутрь, в результате мужчина нанес молодому человеку множество ударов ножом. Потом он ворвался в квартиру и смертельно ранил бывшую жену. После этого преступник покончил с собой.