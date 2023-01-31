На Украине завели уголовное дело против российской администрации Снигиревки

Власти Украины возбудили уголовное дело против российской администрации Снигиревки в Херсонской области за выдачу продуктов питания и социальных выплат. Об этом 31 января рассказал глава администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.

По его словам, украинские власти «чуть ли не к награде собираются представить, потому что речь идет о спасении населения».

«В частности, в моем обвинительном заключении, в объявлении мне подозрения, сказано то, что организовывались выплаты, контролировалась выдача гуманитарной помощи, были выплачены пенсии и платились регулярно социальные выплаты на детей и инвалидам. То есть теперь Украина пытается выставить это как преступление, хотя это на самом деле решение элементарных гуманитарных проблем населения», — приводит слова Барбашова «РИА Новости».

Как уточнил Барбашов, администрацию судят по статье 111-1 ч.5 Уголовного кодекса Украины, о коллаборационистской деятельности, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Снигиревский район ранее входил в состав Николаевской области Украины, затем — в состав Херсонской области, а после, по итогам референдума, перешел в состав РФ.

Ранее, 28 декабря, Барбашов рассказал, что помощница главы одного из сельсоветов Херсонской области была задержана на латвийской границе, арестована и передана киевским властям. За сотрудничество с Россией женщину приговорили к 15 годам тюрьмы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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