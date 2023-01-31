Прокуратура Москвы утвердила обвинение после гибели рабочих в коллекторе

Директор компании-подрядчика, трое сотрудников которой погибли при ремонте коллектора в Москве, предстанет в суде по обвинению в нарушении правил безопасности при организации работы, повлекшем по неосторожности смерть трех лиц. Об этом в понедельник, 30 января, сообщили в прокуратуре Москвы.

Отмечается, что обвиняемый нарушил регламенты по безопасности и не обеспечил необходимые условия труда, при которых его сотрудники начали работу в районе ул. Краснодарской на юго-востоке Москвы.

«Обвиняемый не обеспечил работников средствами индивидуальной защиты, а также не получил в установленном порядке от органов Госавтоинспекции разрешение на частичное перекрытие дорожного полотна проезжей части на весть период производства ремонтных работ», ― подчеркнули в ведомстве.

В то же время сам обвиняемый свою вину не признал. В настоящий момент он находится под домашним арестом до суда.

В августе генеральный директор компании, чьи сотрудники погибли в коллекторе, был задержан. Следователи также провели в его доме обыски.

Инцидент произошел 7 августа в районе Люблино на ул. Краснодарская, д. 2, корп. 2. 13 рабочих, которые чистили водосток, оказались заблокированы в коллекторе во время проведения работ. Как сообщили в столичном комплексе городского хозяйства, причиной произошедшего стал сверхинтенсивный ливень, из-за которого произошло резкое повышение уровня воды в коллекторе.

Пять человек поднялись из коллектора самостоятельно, пятерых подняли спасатели. Еще трех унесло потоком воды, их тела были позже найдены. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».