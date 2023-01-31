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Байден заявил о планах посетить Польшу

Байден заявил, что намерен посетить Польшу
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Президент США Джо Байден заявил, что намерен посетить Польшу. Об этом 30 января сообщил пресс-пул Белого дома.

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Как отмечают журналисты, американский лидер не уточнил, когда может состояться данный визит.

До этого у американского лидера также спросили, намерен ли он посетить Европу по случаю годовщины начала российской специальной военной операции, на что он не смог дать дочного ответа.

Ранее, 27 января, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон намерен отреагировать на предстоящую годовщину начала спецоперации России по защите Донбасса. Однако, по ее словам. в настоящий момент администрация не планирует визит Байдена в Европу на годовщину.

В этот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американский лидер, «когда придет время», может посетить Украину.

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