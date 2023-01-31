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Нигерия первой из стран Африки получила доступ к спутникам Starlink

SpaceX: Нигерия стала первой страной Африки, где доступна сеть Starlink
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Фото: Global Look Press/SpaceX
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Нигерия стала первой страной Африки, жители которой получили доступ к спутниковому широкополосному интернету Starlink компании SpaceX. Об этом стало известно во вторник, 31 января.

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«Starlink теперь доступен в Нигерии – первой африканской стране, получившей сервис!» ― говорится в сообщении SpaceX в Twitter.

Теперь Нигерия отмечена как страна, где работает Starlink, на интерактивной карте доступа к сервису на сайте компании.

Ранее, 10 января, SpaceX запустила на орбиту Земли 40 британских спутников OneWeb. Устройства пополнили группу из более 500 аппаратов.

26 декабря глава SpaceX Илон Маск заявил, что в Иране есть около 100 установок для работы Starlink. По информации СМИ, Starlink заработал в Иране около трех месяцев назад на фоне массовых протестов в стране.

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