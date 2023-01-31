Корреспондент «Известий» увидел боевую работу РСЗО «Ураган»

Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев 31 января показал работу реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что после удара РСЗО «Ураган» сразу необходимо сменить огневую позицию. Поскольку противник может открыть ответный огонь.

По словам Тимашева, российская реактивная артиллерия для ВСУ является одной из приоритетных целей. Поэтому противник старается бить по ней из всего, что есть. В связи с этим «Ураганы» тщательно маскируют.

«Под бой нашей артиллерии будут гореть не только немецкие и американские танки, но и любые танки, и любая техника противника, которая придет к нам. Мы всё уничтожим. Никаких шансов им не оставим», — заявил военнослужащий ВС РФ с позывным «Батя».

Ранее, 19 января, корреспондент «Известий» Ярослав Богат рассказал, что РСЗО «Град» используют для подавления сил противника на больших расстояниях. Эффективность этих орудий сложно переоценить — от воздействия снарядов не укроешься в блиндажах и окопах. В среднем одна установка отправляет в небо по 2–3 пакета за сутки, по 40 снарядов в каждом.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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