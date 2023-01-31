МЧС сообщило о росте детской смертности при пожарах с начала 2023 года

С начала 2023 года было зафиксировано 36 случаев гибели детей в результате пожаров. Об этом сообщает МЧС России.

Отмечается, что число погибших несовершеннолетних выросло на 30% по сравнению с прошлогодними показателями за аналогичный период.

«Практически ежедневно мы сталкиваемся с соответствующими оперативными событиями: с пожарами, на которых гибнут дети», — заявил директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.

Он привел основные причины таких инцидентов: неисправность печного оборудования и электросетей, а также неосторожное обращение с огнем.

Кроме того, по словам Еникеева, пик возгораний со смертельным исходом приходится на ночное время. Для того, чтобы обезопасить себя и близких, он настоятельно рекомендовал устанавливать автономные пожарные извещатели — в 2022 году эти устройства помогли спасти жизнь 255 детям. Малообеспеченные семьи могут обратиться к региональным властям для установки систем извещения за счет бюджетных средств.

В свою очередь глава МЧС Александр Куренков обратил внимание на еще один важный фактор риска: он сообщил, что зачастую на момент возгорания дети были предоставлены сами себе. Министр призвал не оставлять малышей без присмотра, а также рассказал об инициативах ведомства по обеспечению детской безопасности.

«Регулярно во всех регионах сотрудники проводят тематические мероприятия. Это экскурсии в пожарно-спасательные части, работа городков МЧС России и детских площадок, открытые уроки в образовательных учреждениях и многое другое», — поделился Куренков.

По данным МЧС, не каждый пожар заканчиваются трагедией. Так, 25 января, отметили в ведомстве, в Салехарде пожарным удалось спасти четырех детей и двоих взрослых при ликвидации огня в многоквартирном деревянном доме. Люди не могли самостоятельно выбраться из задымленного помещения на втором этаже. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание.

Кроме того, 9 января, добавили в МЧС, в Нижегородской области заложниками пожара в многоэтажном доме стали свыше 30 человек, из них четверо — несовершеннолетние. Эвакуацией жильцов занимались несколько звеньев газодымозащитников. Двух детей спасли сотрудники МЧС: 10-летний мальчик и 13-летняя девочка не получили ожогов, но успели надышаться дымом. Их госпитализировали.

Ранее, 17 января, стало известно, что в Иркутской области двое детей отравились продуктами горения. Соседи вынесли бессознательных мальчика и девочку из огня до прибытия пожарных, однако спасти пострадавших не удалось. В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).