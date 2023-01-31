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Евросоюз активизировал борьбу с влиянием КНР

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Dmitry Rukhlenko
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Международная инициатива Евросоюза под названием Global Gateway, задуманная как глобальная альтернатива китайскому мегапроекту «Пояс и путь», обретает четкие очертания. На следующей неделе в ЕС намерены окончательно утвердить порядка 70 приоритетных инфраструктурных проектов за рубежом на ближайший год.

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«Когда в 2020 году африканцев спросили, какой партнер оказал наиболее положительное влияние на их страны, только 10% упомянули ЕС. 47% сказали, что Китай», — заявила Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, поясняя, почему Европе нужно инвестировать не только в страны «Восточного партнерства» и Балканы, с которых начинался Global Gateway, но и в государства Африки, Азии и Латинской Америки.

В ближайшие месяцы в рамках управления Global Gateway в ЕС будет создана специальная консультативная группа для бизнеса.

В последний год немалое число аналитиков высказывало сомнения в том, что ЕС может считаться крупным игроком на поле, где всё последнее десятилетие доминировал Китай. С 2005 года КНР инвестировала почти $2,3 трлн в примерно 4 тыс. зарубежных инвестиционных и строительных проектов. А китайский частный технологический гигант Huawei построил около 70% всех сетей 4G в Африке.

Однако, как считает эксперт факультета госуправления и политики Университетского колледжа Корка (Ирландия) Найл Дагган, ЕС по-прежнему остается главным игроком с точки зрения международной помощи в целях развития для регионов Латинской Америки, Африки и Южной Азии

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Закрыть воротами: ЕС активизирует борьбу с влиянием КНР в мире

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