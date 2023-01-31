Реклама
Прямой эфир
Мир
В ходе протестов в Перу погибли 58 человек
Общество
СК возбудил дело после избиения подростка на квесте в Москве
Экономика
Доверие россиян к банкам подскочило до рекордных 82%
Мир
СМИ сообщили о возможной смене позиции Ирана по Украине
Мир
Ельцин называл Украину главным дестабилизирующим фактором
Мир
США отправили более 60 БМП Bradley на Украину в рамках военной помощи
Мир
Торгпред заявил об уважении к немецким компаниям в России
Мир
Евросоюз активизировал борьбу с влиянием КНР
Мир
Пушилин заявил о дефиците танков и снарядов у ВСУ
Мир
Бразилия заявила о неготовности участвовать в вооружении Украины
Мир
Во Франции предупредили о риске третьей мировой войны из-за стратегии НАТО
Мир
СМИ сообщили о подготовке Израиля к возможному ответу Ирана

СМИ сообщили о подготовке Израиля к возможному ответу Ирана

Times of Israel: Израиль готовится к возможному ответу Ирана после атаки дронов
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Michael Gstettenbauer
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Израиль готовится к потенциальному ответу со стороны Тегерана после атак на иранские военные объекты. Об этом в понедельник, 30 января, сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на телерадиокомпанию Kan.

Ближневосточный ветер: сможет ли Блинкен примирить Израиль и Палестину
С чем госсекретарь США отправился в регион

«Сотрудники службы безопасности провели обсуждения, пытаясь предсказать, когда и как Иран отреагирует на несколько ударов по автоколоннам, которые, как сообщается, переправляли оружие и боеприпасы для поддерживаемых Тегераном ополченцев в Сирии», — говорится в публикации.

Отмечается, что, хотя эти атаки приписываются Израилю, власти страны не комментируют случившееся.

Согласно имеющейся информации, Иран может нацелиться как на израильскую территорию, так и на граждан, официальных лиц и представителей Израиля за рубежом.

Помимо ликвидации автоколонн, ранее, в ночь на 29 января, взрыв прогремел на иранском военном заводе в Исфахане. Погибших не было. Власти Ирана начали расследование причин взрыва.

Как отмечала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, израильские ВС были причастны к инциденту и преследовали цель сдержать ядерные и военные амбиции Тегерана.

Посольство России в Иране сообщило, что на завод была произведена атака с применением беспилотников. Уточнялось, что в результате работы системы противовоздушной обороны один дрон был сбит, еще два аппарата перехвачены и уничтожены.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что Москва осуждает атаки беспилотников на одно из оборонных предприятий Ирана. Она добавила, что подобные деструктивные действия могут привести к непредсказуемым последствиям для мира.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023