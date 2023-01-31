СМИ сообщили о подготовке Израиля к возможному ответу Ирана

Израиль готовится к потенциальному ответу со стороны Тегерана после атак на иранские военные объекты. Об этом в понедельник, 30 января, сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на телерадиокомпанию Kan.

«Сотрудники службы безопасности провели обсуждения, пытаясь предсказать, когда и как Иран отреагирует на несколько ударов по автоколоннам, которые, как сообщается, переправляли оружие и боеприпасы для поддерживаемых Тегераном ополченцев в Сирии», — говорится в публикации.

Отмечается, что, хотя эти атаки приписываются Израилю, власти страны не комментируют случившееся.

Согласно имеющейся информации, Иран может нацелиться как на израильскую территорию, так и на граждан, официальных лиц и представителей Израиля за рубежом.

Помимо ликвидации автоколонн, ранее, в ночь на 29 января, взрыв прогремел на иранском военном заводе в Исфахане. Погибших не было. Власти Ирана начали расследование причин взрыва.

Как отмечала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, израильские ВС были причастны к инциденту и преследовали цель сдержать ядерные и военные амбиции Тегерана.

Посольство России в Иране сообщило, что на завод была произведена атака с применением беспилотников. Уточнялось, что в результате работы системы противовоздушной обороны один дрон был сбит, еще два аппарата перехвачены и уничтожены.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что Москва осуждает атаки беспилотников на одно из оборонных предприятий Ирана. Она добавила, что подобные деструктивные действия могут привести к непредсказуемым последствиям для мира.