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Politico сообщила о планах Франции тренировать украинских пилотов
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Politico сообщила о планах Франции тренировать украинских пилотов

Politico: Франция рассматривает возможность обучения украинских пилотов истребителей
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Фото: Global Look Press/Tech. Sgt. Dhruv Gopinath
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Франция планирует изучить вопрос обучения пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) управлению западными истребителями. Об этом в понедельник, 30 января, написала газета Politico, со ссылкой на помощник министра обороны Франции Себастьен Лекорню.

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«Я слышал, что многие эксперты высоко отзываются о французских самолетах и ​​их пилотах. Я, конечно, был бы очень рад, если бы украинские пилоты могли быть обучены управлять французскими самолетами и использовать этот опыт для обеспечения победы», ― отметил Лекорню.

По словам главы французского оборонного ведомства, на этой неделе он будет обсуждать идею обучения украинских летчиков во время телефонного разговора с министром обороны Украины.

Ранее в этот день президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности поставок истребителей Украине странами Запада. Однако он подчеркнул, что передача таких вооружений не должна привести к эскалации конфликта.

На совместной пресс-конференции с Эммануэлем Макроном премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, что Амстердам готов рассмотреть вопрос поставок Киеву истребителей F-16. Рютте он добавил, что такой запрос со стороны Украины на данный момент не поступал.

Также стало известно, что депутат от Социал-демократической партии Германии Ральф Штегнер поддержал отказ канцлера ФРГ Олафа Шольца предоставить Украине истребители и другие наступательные вооружения. Накануне Шольц заявил, что Германия даже не рассматривает вопрос о поставке истребителей на Украину. По мнению немецкого лидера, Берлин не допустит эскалации между РФ и НАТО.

26 января стало известно, что ряд западных стран обсуждают возможную скорую поставку современных истребителей для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако многие политики опасаются угрозы эскалации конфликта.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев рассчитывает получить от Запада боевые самолеты, артиллерию и дальнобойные ракеты. Он подчеркнул, что партнеры «должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, должны выйти на поставки самолетов для Украины».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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