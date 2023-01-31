Бразилия заявила о неготовности участвовать в вооружении Украины

Бразилия не намерена поддерживать украинский конфликт поставками оружия и военной техники. Об этом в понедельник, 30 января, заявил глава государства Луис Инасиу Лула да Силва.

Таким образом бразильский лидер прокомментировал отказ от поставки на Украину снарядов для немецких танков Leopard.

«Бразилия не заинтересована в передаче вооружений, чтобы они использовались в противостоянии между Украиной и Россией», — сказал он в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Лула да Силва подчеркнул, что его государство стремится к миру и не приемлет даже косвенного участия в подобных столкновениях.

Ранее, 27 января, президент да Силва наложил вето на поставки из Бразилии боеприпасов для танков на Украине, несмотря на просьбу со стороны немецкого правительства.

25 января стало известно о готовности ФРГ передать Украине танки Leopard 2. Берлин готов сформировать два танковых батальона, а на первом этапе будет отправлена рота из 14 танков.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик также отметил, что поставки танков на Украину не являются движением в верном направлении.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, отмечалось, что танки не помогут провести наступление и будут уничтожены.

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