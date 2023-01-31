Военный эксперт рассказал о подготовке армией РФ генерального наступления

Ход боев в Донбассе и Запорожской области свидетельствует о том, что российская армия выбирает наиболее удобные точки старта для генерального наступления. Так военный эксперт Алесей Леонков прокомментировал сообщения из зоны проведения специальной военной операции.

«Пока идет изменение линии боевого соприкосновения. Основная территория, по которой она проходит, имеет среднепересеченную местность: холмы, овраги, подлески, речушки и т.д. Если мы говорим о каком-то генеральном наступлении, то понятно, что по такой местности быстро не поездишь. Поэтому сейчас идут такого рода боевые действия, когда выбираются более удобные точки старта. И откуда они пойдут — с запорожского направления, со сватовского или все-таки дожмут Донбасс — вопрос пока открытый», — объяснил «Известиям» эксперт.

Идут бои местного значения, но линия боевого соприкосновения движется юга на север и с востока на запад, подчеркнул он.

В Минобороны РФ 30 января сообщили, что российская армия ведет наступление и продвинулась вперед на донецком, южно-донецком и запорожском направлениях. За сутки здесь было уничтожено до 95 украинских военнослужащих и военная техника, включая танк, четыре гаубицы, САУ «Гвоздика» и две машины РСЗО «Град».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На южный маневр: ВС РФ продвигаются вперед в ДНР и Запорожской области