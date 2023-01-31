Учебные самолеты Минобороны предложили передать гражданским авиакомпаниям

Власти прорабатывают вопрос продажи или передачи самолетов L-410, принадлежащих Минобороны, гражданским авиакомпаниям. Поручение рассмотреть такой вопрос было дано Минтрансу и военному ведомству еще осенью по итогам совместного заседания комиссии Госсовета по направлению «Транспорт» и комиссии по АОН (авиация общего назначения) и ГЛОНАСС при президенте. Источник в Минобороны подтвердил «Известиям», что вопрос находится в проработке.

«Минтрансу совместно с Минобороны проработать возможность распространения бюллетеня поддержания летной годности для использования воздушных судов Л-410, принадлежащих Минобороны России, в целях их использования в гражданской авиации, а также передачи или продажи местным авиакомпаниям», — говорится в тексте протокола за подписью помощника президента Игоря Левитина и главы Бурятии, председателя комиссии Госсовета по транспорту Алексея Цыденова.

Проработать этот вопрос нужно до марта 2023 года, следует из поручений.

Сейчас в авиапарке Минобороны около двух десятков таких самолетов. По словам собеседников издания в военном ведомстве, эти машины используются в воздушно-космических силах для подготовки будущих пилотов. На них проходят обучение курсанты, которые в дальнейшем будут пилотировать военно-транспортные Ил-76, Ан-12, Ан-26 и так далее, пассажирские Ил-18 и Ан-24 и даже стратегические ракетоносцы Ту-95МС.

Региональные авиакомпании уже используют для полетов L-410. По данным Росавиации на 19 января, в парке восьми перевозчиков 34 лайнера этого типа. 14 самолетов — в парке компаний, вошедших в состав дальневосточной «Авроры».

Подробней читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Полетный проект: учебные самолеты Минобороны планируют отдать под региональные перевозки