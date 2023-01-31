Реклама
Прямой эфир
Мир
В ходе протестов в Перу погибли 58 человек
Общество
СК возбудил дело после избиения подростка на квесте в Москве
Экономика
Доверие россиян к банкам подскочило до рекордных 82%
Мир
СМИ сообщили о возможной смене позиции Ирана по Украине
Мир
Ельцин называл Украину главным дестабилизирующим фактором
Мир
США отправили более 60 БМП Bradley на Украину в рамках военной помощи
Общество
Учебные самолеты Минобороны предложили передать гражданским авиакомпаниям
Мир
Замглавы МИД РФ обсудил с послом Японии вопросы двусторонних отношений
Мир
FT сообщила о подаче Болсонару заявки на визу в США на полгода
Мир
Байден заявил об отсутствии планов поставлять истребители F-16 Украине
Мир
Санкции против российских банков ударили по большинству немецких компаний
Мир
Амстердам заявил о готовности рассмотреть запрос на самолеты для Киева

Учебные самолеты Минобороны предложили передать гражданским авиакомпаниям

0
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти прорабатывают вопрос продажи или передачи самолетов L-410, принадлежащих Минобороны, гражданским авиакомпаниям. Поручение рассмотреть такой вопрос было дано Минтрансу и военному ведомству еще осенью по итогам совместного заседания комиссии Госсовета по направлению «Транспорт» и комиссии по АОН (авиация общего назначения) и ГЛОНАСС при президенте. Источник в Минобороны подтвердил «Известиям», что вопрос находится в проработке.

Махнулись крылом: иностранные перевозчики стали использовать самолеты РФ
Скольких воздушных судов лишились отечественные авиакомпании

«Минтрансу совместно с Минобороны проработать возможность распространения бюллетеня поддержания летной годности для использования воздушных судов Л-410, принадлежащих Минобороны России, в целях их использования в гражданской авиации, а также передачи или продажи местным авиакомпаниям», — говорится в тексте протокола за подписью помощника президента Игоря Левитина и главы Бурятии, председателя комиссии Госсовета по транспорту Алексея Цыденова.

Проработать этот вопрос нужно до марта 2023 года, следует из поручений.

Сейчас в авиапарке Минобороны около двух десятков таких самолетов. По словам собеседников издания в военном ведомстве, эти машины используются в воздушно-космических силах для подготовки будущих пилотов. На них проходят обучение курсанты, которые в дальнейшем будут пилотировать военно-транспортные Ил-76, Ан-12, Ан-26 и так далее, пассажирские Ил-18 и Ан-24 и даже стратегические ракетоносцы Ту-95МС.

Региональные авиакомпании уже используют для полетов L-410. По данным Росавиации на 19 января, в парке восьми перевозчиков 34 лайнера этого типа. 14 самолетов — в парке компаний, вошедших в состав дальневосточной «Авроры».

Подробней читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Полетный проект: учебные самолеты Минобороны планируют отдать под региональные перевозки

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023