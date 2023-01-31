Пушков оценил слова Байдена о поставках истребителей F-16 на Украину

К словам президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон не планирует поставлять Киеву истребители F-16, следует относиться со скепсисом. Такое мнение во вторник, 31 января, высказал российский сенатор Алексей Пушков.

Политик подчеркнул, что поставки самолетов на Украину могут начать и другие заинтересованные страны.

«Для предотвращения крайне опасного витка эскалации заявление Байдена является недостаточным», ― отметил Пушков в своем Telegram-канале

По мнению сенатора, Вашингтон должен непременно оказывать давление на своих союзников, чтобы исключить поставки подобного оружия украинским боевикам.

Ранее в этот день президент США Джо Байден в ходе общения с журналистами заявил, что он и его администрация не намерены передавать Украине истребители F-16.

Тогда же президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поставка истребителей Франции странами Запада возможна. В то же время французский лидер подчеркнул отсутствие желания усугублять эскалацию конфликта на Украине.

Кроме того, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на совместной пресс-конференции с Эммануэлем Макроном отметил, что Амстердам готов рассмотреть вопрос поставок Киеву истребителей F-16. Однако он добавил, что такой запрос со стороны Украины на данный момент не поступал.

25 января президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. В тот же день правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Leopard 2 Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.