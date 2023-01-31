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Сюжет:

США отправили более 60 БМП Bradley на Украину в рамках военной помощи

В Пентагоне сообщили об отправке на Украину первой партии из более чем 60 БМП Bradley
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Фото: REUTERS/U.S. Transportation Command/Oz Suguitan/Handout
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США передали Украине более 60 боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Об этом в понедельник, 30 января, заявило транспортное командование американских вооруженных сил.

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«Груз, включающий более 60 Bradley, на прошлой неделе покинул Норт-Чарльстон, штат Южная Каролина, они предоставят украинским силам дополнительные наступательные и оборонительные возможности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это первая партия военной техники в рамках очередного пакета помощи на сумму $2,85 млрд, анонсированного в январе.

25 января президент США Джо Байден объявил о передаче Украине 31 танка M1 Abrams. Он подчеркнул, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран. Однако, как отметили в администрации Штатов, на подготовку и отправку машин могут уйти месяцы.

Тогда же в пресс-службе Пентагона сообщили, что общий объем нового пакета помощи Украине от США с учетом поставок танков Abrams составит $400 млн. В заявлении также отмечалось, что c начала работы администрации Байдена совокупный объем поставок США Украине достиг $27,8 млрд.

Между тем украинский лидер Владимир Зеленский выразил недовольство объемом поставок западного оружия. Он отметил, что несколько десятков боевых машин не помогут Киеву переломить ход боевых действий, так как Вооруженные силы России располагают тысячами танков.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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