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FT сообщила о подаче Болсонару заявки на визу в США на полгода

Болсонару подал заявку на визу США сроком пребывания на полгода
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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino/File Photo
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Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару подал заявление на получение визы в США сроком на шесть месяцев. Об этом в понедельник написала газета Financial Times.

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«Я думаю, Флорида будет его временным жильем вдали от дома», ― цитирует издание адвоката Болсонару Фелипе Александра.

По словам Александра, на время рассмотрения заявки он посоветовал бывшему бразильскому лидеру не покидать своего жилища.

«Он хотел бы взять отпуск, проветрить голову и насладиться отдыхом в Соединенных Штатах в течение нескольких месяцев, прежде чем решить, каким будет его следующий шаг», ― отметил адвокат Болсонару на вопрос агентства Reuters.

Юрист добавил, что Болсонару решит, оставаться ли ему в США на весь период визы или нет, исходя из своей стратегии и планов.

Ранее, 18 января, действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что ответственность за массовые погромы и столкновения в стране лежит на Жаире Болсонару. По мнению Силвы, его предшественник в течение своего президентского срока распространял ложь и провоцировал ненависть среди населения.

8 января в столице Бразилии начались массовые беспорядки, организованные сторонниками экс-президента страны Жаира Болсонару. Лула да Силва в ответ объявил режим ЧС в городе до конца месяца.

В тот же день бразильские СМИ написали, что не менее пяти американских конгрессменов призвали экстрадировать Болсонару из страны, где тот находился с декабря 2022 года. Жаир Болсонару, в свою очередь, осудил действия своих сторонников, назвав их незаконными.

Изначально предполагалось, что демонстрации будут мирными, однако ситуация быстро вышла из-под контроля. Сотни нарушителей были задержаны военной полицией и доставлены в специализированные участки.

По предварительным данным, в беспорядках принимали участие около 5 тыс. граждан. Для урегулирования обстановки служители закона применяли шумовые и световые гранаты, а также гранаты со слезоточивым газом.

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