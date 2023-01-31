Реклама
Прямой эфир
Мир
В ходе протестов в Перу погибли 58 человек
Общество
СК возбудил дело после избиения подростка на квесте в Москве
Экономика
Доверие россиян к банкам подскочило до рекордных 82%
Мир
СМИ сообщили о возможной смене позиции Ирана по Украине
Мир
Ельцин называл Украину главным дестабилизирующим фактором
Мир
США отправили более 60 БМП Bradley на Украину в рамках военной помощи
Общество
Учебные самолеты Минобороны предложили передать гражданским авиакомпаниям
Мир
Замглавы МИД РФ обсудил с послом Японии вопросы двусторонних отношений
Мир
FT сообщила о подаче Болсонару заявки на визу в США на полгода
Мир
Байден заявил об отсутствии планов поставлять истребители F-16 Украине
Мир
Санкции против российских банков ударили по большинству немецких компаний
Мир
Амстердам заявил о готовности рассмотреть запрос на самолеты для Киева

Доверие россиян к банкам подскочило до рекордных 82%

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уровень доверия граждан к банкам в начале 2023 года достиг 82%. Таковы результаты исследования аналитического центра НАФИ, которое есть в распоряжении «Известий».

Получите, распишитесь: в России растет спрос на займы «до зарплаты»
Интерес россиян к микрокредитам не падает

Этот показатель оказался рекордным за всё время подобных оценок — с 2012 года. Активно он начал расти в 2022-м, поднявшись до 74% и полностью совпав с цифрами кризисного 2014 года. Прежде наиболее высокий уровень доверия к финансовый институтам, близкий к нынешнему, наблюдался в 2013-м и составлял 78%. А в период с 2015 по 2021 год он был около 50–60%.

Граждане положительно отреагировали на способность банковской системы РФ противостоять экономическим шокам, объясняют полученные результаты авторы. В НАФИ «Известиям» уточнили: в основу оценок доверия людей к финорганизациям заложены хорошая репутация банка, отсутствие рисков потери денежных средств и добросовестное отношение к клиенту.

Также в 2022-м вдвое — с 27 до 56 пунктов — вырос индекс NPS (Net Promoter Score), показывающий лояльность граждан к финорганизациям. Он измеряется параллельно с уровнем доверия. Эта метрика оценивается с 2016-го и растет второй год подряд после сильного падения в 2020 году до 1,35 п., говорится в материалах НАФИ. Как оказалось, в этом году 70% россиян стали сторонниками своего основного банка и готовы его рекомендовать знакомым против 54% годом ранее.

В 2022 году начался период серьезных экономических вызовов, связанных с санкционным давлением на банковский и технологический секторы, что вызвало среди граждан сильную социально-психологическую напряженность, рассказал заместитель гендиректора аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов. По его словам, в поисках финансовой защиты россияне сделали выбор в пользу кредитных организаций и банковский сектор их не подвел.

В то же время эксперты напомнили о проблемах — заморозке акций, ограничениях на выдачу валюты и ряде других, с которыми столкнулись россияне в 2022-м.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На банк надейся: доверие к финорганизациям подскочило до рекордных 82%

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023