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Санкции против российских банков ударили по большинству немецких компаний

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Больше всего немецкие компании страдают от европейских финансовых санкций, направленных против российских банков и препятствующих проведению платежей. Об этом в интервью «‎Известиям» заявил торговый представитель РФ в Берлине Андрей Соболев.

«Санкции наносят ущерб Германии, а не России»
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Он отметил, что, согласно проведенному Восточным комитетом германской экономики исследованию, посвященному экономическим последствиям санкций, приблизительные потери только 66 отдельных опрошенных немецких компаний составляют более €2 млрд. Более 80% пострадали от санкций и понесли связанный с ними экономический ущерб.

«Больше всего компаний — более 50% — пострадали от европейских финансовых санкций, которые направлены против российских банков и препятствуют проведению платежных операций в РФ и из РФ. Две трети респондентов жалуются на феномен «чрезмерного соблюдения» санкций (overcompliance)», — отметил торгпред.

ФРГ вместе с ЕС ввела санкции против РФ после начала специальной военной операции в феврале прошлого года. Меры коснулись, в частности, крупнейших банков РФ.

Согласно результатам исследования швейцарского Университета Санкт-Галлена, большая часть европейских и американских компаний сохранили присутствие на российском рынке, РФ в 2022 году покинули менее 9% западных фирм. При этом больше всего оставшихся компаний — как минимум 19,5% — немецкие.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:

«‎Торговля между РФ и ФРГ вряд ли вернется к традиционной структуре‎»

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