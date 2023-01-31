Политолог оценил заявление Джонсона о Владимире Путине

Заявление экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что во время телефонного разговора президент России Владимир Путин якобы угрожал тому ракетным оружием, нужно лишь для поддержания политической карьеры Джонсона. Такое мнение в понедельник, 30 января, выразил политолог Андрей Кошкин.

«На этом они (западные политики. ― Ред.) и делают свою публичную карьеру, выступая, передергивая», ― пояснил Кошкин в разговоре с «Известиями».

По мнению специалиста, такие приемы в отношении российского лидера надуманны и нужны лишь для дополнительного освещения деятельности западных политиков в СМИ.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал не тратить время на просмотр документального фильма Би-би-си «Путин против Запада». По его мнению, если весь фильм такой же, как и опубликованный фрагмент с Борисом Джонсоном, то смысла в картине нет.

Также Песков опроверг заявление Джонсона об угрозах ракетным ударом со стороны Путина. Он указал, что либо это была сознательная ложь со стороны экс-премьера, либо британский политик не понял, что хотел донести до него Путин. Во втором случае «становится чуть-чуть не по себе за собеседников» президента РФ, подчеркнул Песков.

30 января Борис Джонсон рассказал о якобы угрозах ракетным оружием от Владимира Путина в документальном фильме. Газета The Telegraph указала, что Джонсон пригрозил Путину санкциями в случае начала спецоперации. После этого, как утверждает экс-премьер, ему якобы и поступила угроза с упоминанием ракет.

На прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США, угрожая другим государствам из-за сотрудничества с Россией, переходят все «красные линии». Он подчеркнул, что Вашингтон «ничем не гнушается».

В конце сентября Путин заявил, что подлинными причинами гибридной войны против России являются алчность Запада и его желание сохранить свою власть в мире.