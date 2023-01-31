Торгпред РФ оценил перспективы возвращения торговли с ФРГ к традиционной структуре

Торговля между Россией и Германией из-за угрозы усиления санкций вряд ли вернется к традиционной структуре, сложившейся в последние годы. Это, однако, не означает, что снижение динамики невозможно компенсировать за счет развития новых направлений. Об этом заявил в интервью «‎Известиям» торговый представитель РФ в Берлине Андрей Соболев.

Он отметил, что октябре 2022 года немецкое статистическое бюро отчиталось о снижении поставок немецких товаров в Россию. Это снижение, как и в апреле, и в июле того же года, объясняется вступлением в силу запретов на поставку продукции определенных категорий из Европейского союза в Россию, уточнил торгпред.

«И хотя сейчас уже нет того хаоса в сфере логистики, оказавшего сильное негативное влияние на динамику товарооборота в начале года, санкционные пакеты в отношении России в ЕС продолжают приниматься, в уже принятых содержатся запреты, которые вступают в силу в этом месяце — в отношении поставок как в Россию, так и из России. Это, в том числе из-за угрозы усиления санкционного давления на РФ, заставляет предположить, что торговля между нашими странами вряд ли вернется к традиционной структуре, сложившейся за последние годы», — подчеркнул Соболев.

При этом, по его словам, сложившаяся ситуация не означает, что снижение динамики сотрудничества невозможно компенсировать за счет развития новых направлений.

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«‎Торговля между РФ и ФРГ вряд ли вернется к традиционной структуре‎»