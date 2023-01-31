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Замглавы МИД РФ обсудил с послом Японии вопросы двусторонних отношений

Замглавы МИД Руденко обсудил с послом Японии вопросы двусторонних отношений
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Фото: РИА Новости/пресс-служба МИД РФ
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Замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе встречи с послом Японии Тоехисой Кодзуки в Москве поднял наиболее острые вопросы двусторонних отношений. Об этом 30 января сообщили в российском МИДе.

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«Привлекли внимание японской стороны к серии недружественных шагов, предпринятых за последнее время администрацией Ф. Кисиды в отношении России, включая анонсированный 27 января очередной санкционный пакет», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД РФ призвали Японию занять прагматичную линию и воздержаться от антироссийских мер, ведущих к деградации двусторонних отношений, добавили в ведомстве.

Накануне официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что с начала спецоперации по защите Донбасса дипотношения Японии и России начали стремительно деградировать.

Тогда же в МИД России сообщили, что Япония не может согласовать межправительственные консультации по соглашению о морском промысле для японских рыбаков в районе южных Курильских островов в условиях антироссийских санкций. Для возвращения к нормальному диалогу японским соседям следует проявить элементарное уважение к России и стремление к выправлению двусторонних отношений.

23 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил невозможность переговоров РФ и Японии по мирному договору. По его словам, Япония присоединилась к политике недружественных по отношению к России государств. Помимо этого, в сложившихся условиях между Москвой и Токио нет содержательного диалога, из-за чего такие переговоры не представляются возможными.

До этого, 13 января, Япония и США договорились о том, что обе страны продолжат вводить санкции против России и поддерживать Украину.

5 сентября Москва решила прекратить действие соглашений с Японией о процедуре взаимных поездок и организации облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды японскими гражданами, жившими ранее на этих островах, и членами их семей. Документ действовал с 1999 года. Меры последовали в ответ на недружественные действия Токио, в частности введение санкций против России.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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