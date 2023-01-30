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Bloomberg сообщил о планах Германии сократить закупки СПГ у России

Bloomberg: в Минэнерго Германии заявили о намерении сократить закупки СПГ у России
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Фото: Global Look Press/John Macdougall
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Германия планирует сократить закупки сжиженного природного газа (СПГ) у России. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает агентство Bloomberg.

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Как отметил заместитель немецкого министра энергетики Патрик Грейхен, «Федеральное правительство не поддерживает закупки российского СПГ». По его словам, ведомство разрабатывает некие меры для того, чтобы сделать возможным отказ от импорта из РФ.

Соответствующие цели были изложены в документе Минэнерго. При этом Грейхен не уточнил, о каких конкретно шагах для снижения зависимости идет речь.

Накануне сообщалось, что немецкий канцлер Олаф Шольц и президент Аргентины Альберто Фернандес на встрече в Буэнос-Айресе обсудили перспективы сотрудничества в области энергетики. В частности, были затронуты вопросы поставок СПГ, лития и зеленого водорода.

17 января Шольц заявил, что Берлин сможет запастись необходимым объемом СПГ к 2024 году. Глава правительства заверил, что ситуация с дефицитом газа в стране больше не повторится благодаря увеличению импорта.

Днем ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек напомнил о необходимости продолжать экономить энергию, чтобы подготовиться к весне и лету. Он сказал, в начале декабря 2022 года граждане страны каждый день потребляли 1% от накопленных запасов газа. На данный момент немецкие газохранилища заполнены на 90,4%.

До этого, 14 января, в Германии сообщили, что энергетический кризис в Европе далек от завершения. Газета DWN отметила, что после отказа Европы от импорта российских энергоносителей ей приходится закупать СПГ, который транспортируется в основном на кораблях, из-за чего обходится им гораздо дороже, нежели трубный.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако в результате таких действий государств всё обернулось экономическими проблемами в Европе.

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