Минобороны России 31 января сообщило о новых подвигах российских военных, которые выполняют боевые задачи в ходе спецоперации по защите населения Донбасса.

В ведомстве отметили заслуги младшего сержанта Валерия Капичникова. В ходе выполнения боевой задачи расчет орудия под командованием Капичникова наносил удары по артиллерии противника в ходе отражения его наступления на позиции российских войск.

Отмечается, что младший сержант Капичников оперативно передавал координаты расположения вражеской техники и корректировал огонь своего расчета.

Противник наносил ответные удары по российским военнослужащим. Однако расчет младшего сержанта смелым маневром сменил позицию и продолжил атаковать артиллерийские позиции врага. В ходе работы расчет Капичникова уничтожил две самоходные артиллерийские установки, пять бронированных машин и до 20 украинских боевиков.

В МО РФ подчеркнули, что четкие и решительные действия Капичникова позволили российским военным завоевать огневое превосходство на данном направлении.

Также героизм в рамках СВО проявил командир отделения автомобильного взвода сержант Сергей Фролов. Военнослужащий неоднократно делал рейсы вблизи линии боевого соприкосновения и обеспечивал подразделения российской армии.

Однажды после успешной доставки боеприпасов сержант Фролов и его отделение вступили в бой с украинскими националистами, которые пытались отбить населенный пункт, освобожденный российскими войсками.

В российском оборонном ведомстве рассказали, что Фролов из БТР обстреливал противника и нанес существенный урон его живой силе. Смелые и решительные действия сержанта Фролова позволили сперва сковать действия врага, а затем и окончательно выбить его из опорного пункта российских войск.

Ранее, 30 января, источник «Известий» в экстренных службах сообщил, что российские артиллеристы поразили украинскую военную базу в Очакове. В ходе работы они уничтожили 14 боевиков, среди которых были и иностранные наемники. Также были разрушены системы жизнеобеспечения и причальная инфраструктура.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса, против которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение о начале СВО было принято на фоне усиления обстрелов со стороны украинских военных.

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