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Синоптики рассказали о погоде в Москве 31 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачно, небольшой дождь, гололедица и до пяти градусов тепла — такая погода ожидает столицу во вторник, 31 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне от -1 до +1 градусов днем, ночью – от -3 до -1

Прогнозируется днем южный и юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/c, возможны порывы, ночью ожидается южный ветер со скоростью 4–9 м/c

Атмосферное давление составит 737–739 мм ртутного столба.

Ранее, 30 января, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что температура воздуха в Москве на предстоящей неделе будет выше климатической нормы примерно на 5–6 градусов, при этом в конце недели в регионе ожидается похолодание.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о предстоящем потеплении 31 января. По его словам, обычно эти дни являются по климату самыми холодными в году, но в этот раз ситуация изменилась.

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