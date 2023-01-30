Неизвестный ранил ножом пассажира в метро Брюсселя

Один человек был ранен ножом в результате нападения преступника в метро в Европейском квартале Брюсселя. Об этом 30 января сообщила радиостанция VivaCité со ссылкой на городскую полицию.

Отмечается, что вооруженный ножом преступник напал на женщину на станции метро Schuman. Его удалось задержать.

Мэр Брюсселя Филипп Клозе также подтвердил информацию о задержании нападавшего.

«Нападение с ножом на станции Schuman: сотрудничество с различными федеральными полицейскими службами обеспечило быстрый арест преступника», — написал он в своем Twitter-аккаунте.

Движение поездов метро приостановлено. Полиция устанавливает причину нападения.

Ранее, 25 января, два человека погибли в результате нападения злоумышленника с ножом в поезде на севере ФРГ.