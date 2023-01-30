Макрон предостерег Украину от ударов из западного оружия по России

Нанесение ударов по российской территории из орудий, предоставленных Парижем, недопустимо. Об этом в понедельник, 30 января, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Одним из критериев поставки вооружений является то, что они не должны приводить к эскалации конфликта. То есть из поставляемого нами оружия не должны наноситься удары по российской территории», — подчеркнул он в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Гааге.

Французский лидер также сообщил, что во вторник планирует встретиться с министром обороны Украины Алексеем Резниковым в Париже.

Ранее в этот день американский посол в РФ Майкл Макфол заявил, что в обмен на оружие Запада украинский лидер Владимир Зеленский может подписать договор о его неприменении для ударов по российской территории.

28 января советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил о начале ускоренных переговоров Киева о поставках авиации и дальнобойных ракет.

Днем ранее газета Il Messaggero написала о планах Италии и Франции отправить на Украину зенитные ракеты Aster 30. Они используются для оснащения систем ПВО SAMP-T. В материале отмечалось, что страны договорились о совместной закупке порядка 700 этих ракет.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Таким образом, 26 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия воспринимает поставки западных танков на Украину как участие стран НАТО в конфликте против РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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