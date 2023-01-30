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Правительство РФ утвердило порядок исполнения указа президента по потолку цен на нефть

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Правительство России установило порядок, по которому будет реализовывать указ президента РФ о запрете поставок нефти по контрактам, в которых установлен потолок цен на топливо. Заявление с разъяснениями в понедельник, 30 января, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Документ предписывает Минэнерго и Минфину до 1 марта разработать и утвердить порядок мониторинга экспортных цен на нефть из России. По запросу ведомств компании-экспортеры должны будут каждый месяц предоставлять им информацию о контрактах, ценах, а также данные о мониторинге, подтверждающем факт неиспользования механизма потолка цен на нефть.

Ранее, 27 января, президент России Владимир Путин поручил правительству разработать методику расчета цен на нефть и нефтепродукты для налогообложения. Российский лидер подчеркнул важность снижения негативного санкционных ограничений на формирование индикативных цен на нефть и последующих отчислений в федеральный бюджет РФ.

Накануне появилась информация, что страны Евросоюза прорабатывают возможность ввода потолка цен на дизельное топливо и мазут из России. По словам источников агентства Bloomberg, стоимость дизеля будет ограничена $100 за баррель, а мазута — $45 за баррель. Также отмечается, что некоторые страны выступили за более серьезное ограничение цен.

23 января газета «КоммерсантЪ» сообщила, что правительство РФ поручит российским нефтекомпаниям следить, чтобы в случае дальнейшей перепродажи нефти к ней не применялся потолок цен.

До этого, 27 декабря, Владимир Путин подписал указ об ответных мерах, согласно которому запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физлицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

С 5 декабря действует эмбарго на поставляемую морем нефть из России в ЕС. Страны ЕС установили регулируемый потолок стоимости поставляемой морским путем нефти из России на уровне $60 за баррель. Предполагается, что с 5 февраля начнет действовать европейское эмбарго на импорт российских нефтепродуктов, поставляемых по морю.

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