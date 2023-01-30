Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут разбиты через шесть месяцев, несмотря на поддержку со стороны Запада. Об этом в понедельник, 30 января, заявил обозреватель издания Asia Times Брэндон Вейхерт.

По его мнению, Киев и его союзники выбрали неверную цель и не учли несколько значимых факторов. Так, они пошли по пути эскалации, вместо того чтобы перевести разбирательства в дипломатическое пространство. При этом украинская сторона оказалась не готова к боевому противодействию с РФ и попала в зависимость от помощи извне.

«Логистика, география и арифметика по-прежнему имеют значение в боевых действиях. К сожалению для Киева, эти вневременные факторы теперь работают против него», — подчеркнул Вейхерт.

Он также отметил, что значимые успехи ВСУ на поле боя были возможны, когда им противостояли немногочисленные формирования, однако с перебросом дополнительных сил и ресурсов со стороны РФ ситуация изменилась. Западные государства до сих пор с осторожностью наращивают поддержку Украины — при таких условиях компенсировать дисбаланс военного потенциала не представляется возможным.

«НАТО истощит свои запасы оружия и казну и поставит мир на грань очередного глобального конфликта между великими державами — и всё напрасно», — заключил журналист.

Ранее в этот день в Bloomberg назвали безрассудным стремление Запада подавить РФ за счет Украины. В этой связи были упомянуты геополитические маневры подобного толка в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке, обернувшиеся громким фиаско.

29 января издание Global Times заявило, что Украина ведет работу над прямым военным столкновением России и НАТО. Газета указывает на то, что Киев всегда будет прилагать усилия, чтобы заставить своих союзников по НАТО напрямую воевать с российскими войсками на украинской территории, поскольку это, вероятно, единственный способ для Киева переломить ситуацию.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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